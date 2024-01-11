İzmir’de sadece 1702 asansör kusursuz ve güvenli

Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:27

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:27

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği asansör periyodik kontrollerini 2023 yılında da yoğun bir şekilde sürdürdü.

İzmir’de Foça, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla ilçe belediyeleri sınırlarındaki ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki asansörlerin kontrollerini 2023 yılı boyunca ve Karşıyaka ilçe belediyesi sınırlarındaki asansörlerin kontrollerini ise Kasım ayından itibaren çalışmalarını sürdüren MMO İzmir Şubesi, 2023 yılı boyunca toplam 13 bin 932 asansöre 20 bin 836 adet kontrol gerçekleştirdi.

SADECE BİN 702’Sİ GÜVENLİ

Gerçekleştirilen kontroller sonucunda, bu asansörlerden 2 bin 260 adedi kullanımının güvenli olmadığına ve gerekli düzeltmeler yapılana kadar kullanıma kapatılması gerektiğine işaret eden kırmızı etiket, 618 adedi 120 gün içerisinde mevcut eksiklikleri giderilmezse kullanılmasının güvenli olmayacağı ve kapatılması gerektiği anlamına gelen sarı etiket, 9 bin 352 adedi bir sonraki periyodik kontrole kadar eksikliklerinin giderilmesi gerektiği anlamına gelen mavi etiket, bin 702 adedi ise kusursuz ve kullanımının güvenli olduğu anlamına gelen yeşil etiket aldı.

MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlkin Boz, Türkiye'de asansör periyodik kontrollerinin uzun yıllar önce ilk kez kendi kurumları tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayarak, bu kontrollerin yurttaşların asansörleri güvenli ve konforlu bir şekilde kullanmaları açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.