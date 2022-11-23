İzmir'de sağanak etkili oluyor
İzmir'in Konak, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi. Su baskınlarına yaklaşık 1500 İZSU personeli ve 150 itfaiye çalışanı müdahale etti.
İzmir’de Konak ilçesindeki tarihi çarşısı Kemeraltı'nda öğle saatlerinde başlayan yağış, bazı dükkanlarda su baskınlarına yol açtı. Bölgede, belediye ekipleri su baskınına itfaiye ile birlikte müdahale ederek stahliyesini gerçekleştirdi.
İlçenin Pasaport, Gümrük, Şehit Fethi Bey, Akdeniz Mahallesi gibi bazı bölgelerindeki cadde ve sokaklarında da su birikintileri oluşurken 1500 İZSU personeli ve 150 itfaiye çalışanı kentin tüm bölgelerinde su baskınlarına anında müdahale ediyor. Kent genelinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu da yaşanıyor.
Yağmur, yer yer sağanak ve kuvvetli yağış şeklinde sürüyor.
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