İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir'in Konak, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi. Su baskınlarına yaklaşık 1500 İZSU personeli ve 150 itfaiye çalışanı müdahale etti.

İZMİR / Cumhuriyet
23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:17
İzmir'de sağanak etkili oluyor
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İzmir’de Konak ilçesindeki tarihi çarşısı Kemeraltı'nda öğle saatlerinde başlayan yağış, bazı dükkanlarda su baskınlarına yol açtı. Bölgede, belediye ekipleri su baskınına itfaiye ile birlikte müdahale ederek stahliyesini gerçekleştirdi. 

İlçenin Pasaport, Gümrük, Şehit Fethi Bey, Akdeniz Mahallesi gibi bazı bölgelerindeki cadde ve sokaklarında da su birikintileri oluşurken 1500 İZSU personeli ve 150 itfaiye çalışanı kentin tüm bölgelerinde su baskınlarına anında müdahale ediyor. Kent genelinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu da yaşanıyor.

Yağmur, yer yer sağanak ve kuvvetli yağış şeklinde sürüyor.


İzmir sağanak İZSU

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