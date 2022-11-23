İzmir'de sağanak etkili oluyor

23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:17

İzmir’de Konak ilçesindeki tarihi çarşısı Kemeraltı'nda öğle saatlerinde başlayan yağış, bazı dükkanlarda su baskınlarına yol açtı. Bölgede, belediye ekipleri su baskınına itfaiye ile birlikte müdahale ederek stahliyesini gerçekleştirdi.

İlçenin Pasaport, Gümrük, Şehit Fethi Bey, Akdeniz Mahallesi gibi bazı bölgelerindeki cadde ve sokaklarında da su birikintileri oluşurken 1500 İZSU personeli ve 150 itfaiye çalışanı kentin tüm bölgelerinde su baskınlarına anında müdahale ediyor. Kent genelinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu da yaşanıyor.

Yağmur, yer yer sağanak ve kuvvetli yağış şeklinde sürüyor.