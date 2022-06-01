İzmir'de sağlıkçılardan şiddete ortak tepki

01 Haziran 2022 Çarşamba, 15:56

İzmir'de önceki gün iki sağlık çalışanın uğradığı şiddet sonrasında Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar “Şiddet varsa biz yokuz”, “Sağlıkta şiddet son bulsun” sloganları atarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Sağlıkçılar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Şen, “Hastaneler artık sağlıkla değil şiddetle anılmaktadır. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir. Nitekim son günlerde çok büyük boyutlara varan sağlıkta şiddet vakaları, alınmayan tedbirler ve çözümsüzlük ile beraber çığ gibi büyümüştür. Sağlık kurumlarımız korunmasız, şiddete ve saldırıya açık haldedir. Bu güne kadar yaşanan şiddet vakalarında görüleceği gibi, saldırganlar ellerini kollarını sallayarak silah, delici, kesici aletleri çok rahat yanlarında taşıyarak, rahatlıkla kurumlarımıza girip canımıza kastedebiliyor." dedi.

Talepleri gerçekleştirilene dek mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Çalışma alanlarımızın güvenlik açıklarını ısrarla belirtmemize, sağlık emekçilerinin can güvenliğini sağlanması konusunda gerekli önlemlerin alınması için her türlü girişimlerimize rağmen hiçbir adım atmayan tüm yetkililer bu şiddete ortaktırlar. Sistemin kendisi şiddeti doğurmaktadır. Sağlık emekçilerinin haklarını ve halkın sağlık hakkını koruyup geliştirecek başka bir sağlık sistemi mümkündür. Bu sistemi inşa edinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sağlıkta şiddetle mücadeleden geri adım atmayacağız. Şiddetle yüz yüze kalan tüm sağlık emekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz"