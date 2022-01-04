İzmir'de sağlıkçılardan TBMM’ye faks yağmuru
İzmir Tabip Odası önderliğinde ilginç bir eylemin altına imza atan sağlıkçılar, TBMM’ye faks yağdırdı. Maaş bordrolarını ve taleplerini içeren dilekçeleri Pasaport PTT şubesinden faks aracılığıyla siyasi parti temsilcileri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve başkanvekillerine gönderdi.
Maaşlarında iyileştirme isteyen sağlıkçılar adına konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, “Taleplerimizin acilen görüşülmesini, insanca yaşayacak, emekliliğe yansıyacak bir ücret düzenlemesini ve güvenli çalışma şartlarının sağlanmasını istiyoruz” dedi.
Sağlıkçılar adına hazırlanan ortak basın metnini okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, “Yıllardır uygulanan sağlık politikaları hem toplumu hem hekimleri hem de sağlık emekçilerini tükenme noktasına getirdi. Çalışma koşullarımız her geçen sene daha da ağırlaşırken, gelirlerimiz eridi. Hekimlere büyük müjde olarak duyurulan maaşlardaki sözde iyileştirme düzenlemesi, iktidar tarafından mecliste geri çekilmiştir. Bir kez daha söylüyoruz: Emeğimiz sizin oyuncağınız değildir. Kendi getirdikleri tasarıyla yapacakları sınırlı iyileştirmeye bile tahammül edemeyip geri çeken anlayışla mücadelemiz artarak devam edecektir. Yıllardır uyguladıkları bilinçli politikalarla yoksulluk ve hatta açlık sınırına mahkûm ettikleri hekimler ve sağlık emekçileri susmayacak ve mücadeleden vazgeçmeyecektir. Hekimler kölelik şartlarını kabul etmiyor, etmeyecek. Hak ettiklerimizi alana kadar mücadelemiz ve eylemlerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.
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