İzmir'de sağlıkçılardan 'zam' eylemi

03 Aralık 2021 Cuma, 16:48

Alsancak Devlet Hastanesi önünde gerçekleşen ve zaman zaman hastaneye gelen vatandaşların da alkışlarıyla destek verdiği eylemde açıklamalarda bulunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Yetkililerin ekip olarak hizmet veren sağlık çalışanları arasında iş huzurunu bozacak ayrıştırmaların, ötekileştirmelerin içine girmelerinin mantığını anlayabilmiş değiliz. Elbette ek göstergelerde yapılan bu son düzenleme hepimizi mutlu etmiştir. Ancak ücret düzenlemesinde hekim ve hekim dışı olarak ayrıma gidilmesi hekimden hemşiresine, ebesinden teknisyenine, işçisinden memuruna tüm sağlıkçıların çalışma huzurunu bozmuştur. Sağlık çalışanlarımızın istediği talepler anormal şeyler değildir. Alım gücü yüzde 70 oranında düşen sağlıkçıların maaşları son on yılda neredeyse asgari ücrete dayanmıştır. Bırakın 1000 lirayı bugünün şartlarında 5 bin lira bile zam yapsanız 2002’deki alım gücümüze ulaşamayacağız. Sağlık çalışanları arasında haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olmasın, eşitlik sağlansın” diye konuştu.