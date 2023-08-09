İzmir’de sağlıkçıların otopark isyanı: Otoparkı değil hizmet binasını yıkın!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 13:37

Güncelleme: 09.08.2023 - 13:37

İzmir’de daha önce Şifa Hastanesi olarak kullanılan, ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet tarafından İzmir Eğitim Diş Hastanesi’ne dönüştürülen binanın bahçesindeki otoparkın bölgede tarihi kazı yapılacağı gerekçesiyle yıkılacağı nedeniyle kapatıldı. Ancak aradan geçen zamana rağmen bir çivi dahi sökülmeyen otopark atıl halde kaldı.

İzmir Eğitim Diş Hastanesi personel otoparkının kullanıma kapatılmasına ve atıl halde bırakılmasına tepki gösteren hastane personeli ve Birlik Sağlık-Sen üyeleri otoparkın yeninden açılması için bölgede basın açıklaması yaptı.

“FETÖ’YE GÖZ YUMDULAR”

Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Yaklaşık 4 aydan bu yana kapatılmış olan İzmir Eğitim Diş Hastanesi personellerinin kullandığı yaklaşık 180 araçlık otoparkının bir an önce açılması gereklidir. Zamanında bir özel hastane tarafından yapılmış ve o hastane tarafından yaklaşık 30 yıl kullanılmış olan otoparkın 15 Temmuz darbesinin ardından devlete geçmesiyle ve binayı İzmir Eğitim Diş hastanesinin kullanmaya başlamasıyla birlikte otoparkı da devlet memurları yani hastane çalışanları kullanmaya başlamışlardır. Hastane binası Şifa hastanesi adıyla hizmet verirken 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında FETÖ’nün elinden alınarak vakıflara devredilmiş olan, bugün İzmir Eğitim Diş Hastanesi olarak kullanılan içinde bulunduğumuz kurumun otoparkının, yapılırken tarihi eserler üzerine yapıldığını göz yumanlar, yaklaşık 30 yıl kullanılmasını da göz yumanlar, bu gün otoparkı kamu hizmeti veren devlet memurları kullandığında uykudan uyanmış ve otoparkın kapatılmasını karar vermişlerdir” diye konuştu.

“OTOPARK DEĞİL HİZMET BİNASI ÖNCELİK OLMALI”

Otoparkın kapatılma sürecini anlatan Ahmet Doğruyol, “Bildiğimiz şekliyle, İzmir Eğitim Diş Hastanesi yönetiminin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hitaben yazdığı yazıya istinaden, Vakıflar böle müdürlüğü İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.11.2015 tarih ve 3848 sayılı yazısını ilgi tutularak, 22.03.2023 tarihli yazıyla otoparkın boşaltılması gerektiğini, hastane idaresine bildirmesiyle otopark hastane idaresi tarafından kapatılmıştır. Otoparkın sit alanı üzerine yapılmasını ve FETÖ tarafından 30 yıl kullanılmasını sağlayan zamanın bürokratları ve bu gün otoparkın sit alanının üzerinde olduğunu, otoparkın bulunduğu bölgede tarihi kazı yapılacak gerekçesiyle otoparkın acilen kullanıma kapatılması ve boşaltılmasını isteyen ve kapatan bu günün bürokratlarına diyoruz ki, İzmir’in en güvensiz bölgelerinden biri olan Basmane semtinde memurların kullandığı otoparkı kapatarak doktorundan, memuruna personeline kadar çalışanları mağdur etmek, kamu hizmeti veren bu insanlara eziyet etmekten başka bir şey değildir.

Binanın mülk sahibi olan Vakıflar ve binayı kullanan Sağlık Bakanlığı yetkililerimizin önceliği hastanenin hizmet binasının olası bir depremde yıkılacak olmasından dolayı otopark değil, hizmet binası olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“HASTANE TAŞINANA KADAR OTOPARK KULLANIMA AÇILSIN”

Hastane binasının depreme dayanıklı olmadığını ifade eden Doğruyol, “Bu bina yıkılır. Bu otopark yıkılmaz. Kültür Bakanlığı yetkililerimize sesleniyoruz; ülkemizin her bir köşesindeki tarihi eserleri çıkardınız da sıra diş hastanesinin bahçesine mi geldi? Biz kısa sürede burada bir kazı yapılacağına inanmıyoruz. Yine de söylüyoruz. Kazı konusunda belli bir tarih varsa, biz çalışanlar olarak o gün, bu otoparkı boşaltacağımıza söz veriyoruz. Hastanemizin bulunduğu bölgenin güvenlik yönünden sıkıntılı olması, yapılmış olan bir otoparkın kullanılmasını engellenmesi pek çok çalışanımızı zorda bırakmıştır. Lütfen otoparkın açılmasında kamu yararı vardır. Görmezden gelmeyiniz.

Otoparkın kapatıldığı tarihten itibaren, otoparkın açılmasıyla ilgili pek çok girişimde bulunduk ve henüz bir çözüme ulaşamadık. Talebimiz bina taşınana kadar otoparkın acilen açılmasıdır” dedi.