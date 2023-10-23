İzmir'de sahte içki can aldı: Bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen İsmail Nişan hayatını kaybetti. Nişan'ın evinde yapılan kontrolde plastik şişelerde sahte içki bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 07:08
İzmir'de sahte içki can aldı: Bir kişi hayatını kaybetti
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Mahallesi'nde İsmail Nişan'dan bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti.

Yalnız yaşayan İsmail Nişan'ın evine giren yakınlar hareketsiz halde yatarken buldu.

İsmail Nişan

EVİNDE SAHTE İÇKİ BULUNDU

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nişan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Evde yapılan kontrolde pet şişede sahte içki bulundu.

Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Nişan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

  


İzmir Sahte içki

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