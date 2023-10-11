Sahte içkiler konulmuştu... Pendik'teki yediemin deposunda yangın!
Pendik'te, polis ekiplerince ele geçirilen sahte içkilerin muhafaza edildiği, yedieminin açık alandaki deposunda çıkan yangın söndürüldü. Depodaki ürünlerin tamamının yandığı aktarıldı.
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Harmandere Mahallesi'nde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ele geçirilen sahte içki ve alkolün konulduğu, yediemin olarak belirlenen özel bir firmanın açık alandaki deposunda yangın çıktı.
1 KİŞİ YARALANDI!
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürece kontrol altına alınarak söndürülen yangın sırasında ayağından hafif yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı alandaki sahte içki ve alkolün yer aldığı ürünlerin tamamı yandı.
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