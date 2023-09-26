İran'da sahte içki üreten 4 kişiye idam

İran'ın Elburz eyaletinde sahte içki dağıtımı yaparak 17 kişinin ölümüne ve 191 kişinin kör olmasına neden olmakla suçlanan 4 kişi, yargılandıkları mahkemede idama mahkum edildi.

AA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 13:05
İran'da sahte içki üreten 4 kişiye idam
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İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansına göre, Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Elburz eyaletinde ölümlere yol açan alkol zehirlenmeleriyle ilgili yargı süreci hakkında bilgi verdi.

Setayeşi, "Zehirli alkollü içkilerin hazırlanıp dağıtılması sonucu 17 kişinin ölümüne ve 191 kişinin de kör olmasına yol açan sanıklarla ilgili davada 4 kişi idam cezasına çarptırıldı" dedi.

Eyalete bağlı Kerec kentinde 13 Haziran'da bazı kişiler alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırılmıştı. Elburz Başyargıcı Hüseyin Fazıli Herikendi, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, sahte içki (metanol) tüketimi nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Herikendi, sahte içki dağıtanların tespiti için başlatılan soruşturma kapsamında ana tedarikçiler dahil 9 kişinin tutuklandığını belirtmişti.


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