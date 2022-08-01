İzmir’de şehit yakınları ve gazilere özel gemi turu

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:03

Engelli yurttaşlar ve refakatçileri için haftada bir gün ücretsiz gemi turu düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, aynı hizmeti şehit yakınları, gaziler ve yakınları için de verecek. Her hafta perşembe günleri yapılacak Konak-Güzelbahçe-Mordoğan-Foça gemi turu yaz boyunca devam edecek.

İLK TUR 4 AĞUSTOS’TA

Konak’tan kalkacak gemi, sırasıyla Güzelbahçe ve Mordoğan iskelelerine uğrayıp Foça’ya varacak. Günü ister Mordoğan’da ister Foça’da geçirecek şehit yakınları, gaziler ve yakınları, akşamüstü aynı güzergâhtan geri dönecek. Perşembe günleri Konak’tan 08.00’de kalkacak gemi, 08.45’te Güzelbahçe’den ve 09.45’te Mordoğan’dan hareket edecek; 10.30’da Foça’ya varacak. Akşam dönüş seferi ise 17.00’de başlayacak. Gemi; Mordoğan’a 17.45’te, Güzelbahçe’ye 18.45’te ve Konak’a 19.30’da varacak.

Birinci derece şehit yakınları ile gaziler, gazi yakınları, vazife malulleri ve yakınları, tura katılmak için en az bir gün önce rezervasyon yaptırması gerekiyor.