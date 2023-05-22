İzmir'de semt pazarlarına seçim ayarı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 15:26

Güncelleme: 22.05.2023 - 15:26

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerden ve pazarcı esnafından gelen talep üzerine 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi için semt pazarlarına gün düzenlemesi yaptı. Özellikle uzak ilçelerden gelen pazar esnafının rahatça oy kullanabilmeleri için bir günlüğüne değişiklik yapılması kararlaştırıldı. Böylelikle İzmir’in merkez ilçelerinde pazar günü açılan 32 semt pazarı, 28 Mayıs Pazar gününden 27 Mayıs Cumartesi gününe alındı.

CUMARTESİ GÜNÜNE ALINAN PAZARYERLERİ LİSTESİ

İzmir'de 27 Mayıs Cumartesi gününe alınan pazaryerleri arasında Gaziemir’de Sevgi Pazaryeri, Karşıyaka’da Çok Katlı Pazaryeri, Cumhuriyet ve Örnekköy pazaryerleri, Buca’da EVKA, Kuruçeşme, Çamlıkule, Gediz, Ufuk, Fırat, Yıldız, Buca, Şirinyer, Buca Koop pazaryerleri, Konak’ta Eşrefpaşa, Yenişehir, Alsancak ve Çimentepe pazaryerleri, Bornova’da Çamdibi Kapalı, Bornova Merkez Kapalı, Mevlana Kapalı, Seyit Şanlı, Kandere Kapalı, Pınarbaşı Kapalı pazaryerleri, Balçova’da Viyadük Altı Pazaryeri, Bayraklı’da Yamanlar, Yeni Girne Tekstil, Çay Mahallesi, Çamkıran, 75.Yıl Mahallesi pazaryerleri, Çiğli’de Balatçık Pazaryeri ile Yeni Pazaryeri yer alıyor.