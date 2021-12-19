İzmir'de şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçları kökünden söktü
İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, Bornova ilçesinde 6 ağaç kökünden söküldü. Buca'da ise 45'e yakın ağaç devrildi.
Kentte dün gün boyu etkili olan rüzgar, gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç devrildi. Bornova'da Mustafa Kemal Caddesi'ndeki refüjde bulunan 6 ağaç da kuvvetli rüzgarda kökünden söküldü. İhbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, ağaçları keserek kaldırıldı. Çalışmalar sonrası yol trafiğe açıldı.
Öte yandan, Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle 45'e yakın ağaç devrildiği bildirildi. Devrilen ağaçların ekiplerce kesilerek kaldırıldığı aktarıldı.
Video Haberler
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
En Çok Okunan Haberler
- ASELSAN Katar’a açıldı
- Yargıtay’dan bankalara kötü haber
- Renault Clio'ya bir günde dev zam
- VakıfBank mobil uygulaması çöktü
- Çok konuşulacak “5'li çete” iddiası
- Hazal Kaya'dan yeni 'aşı' paylaşımı
- AB'ye vizeyle giriş değişiyor
- TÜSİAD'tan iktidara çağrı
- Asgari ücret, emekli maaşını ne yönde etkileyecek?
- Üçüncü aşı işe yarıyor mu?