İzmir'de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

04 Eylül 2022 Pazar, 14:21

Olay, saat 00.00 sıralarında Ödemiş'e bağlı Kayaköy Mahallesinde meydana geldi. T.A. ile Ö.S. ve Şahin Çoban arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, T.A. tabancayla Ö.S. ve Çoban’a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çoban, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti, Ö.S. ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan T.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayda kullanılan tabanca Alabaş mevkisinde araziye atılmış, şüphelinin aracı da Kurşunlu Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu.

Cinayet zanlısı T.A.’yı yakalama çalışmaları devam ediyor.