İzmir’de spora emek verenler ‘Yaşarken de anıldı’

28 Aralık 2022 Çarşamba, 12:06

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi’nin Konak Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği vefa etkinliği “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” Ödül Töreni Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen ödül törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Başkanı Levent Erdoğan, TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, FİFA eski Hakemi Cüneyt Çakır, UEFA Gözlemcisi Deniz Gökçek İşcan, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi meclis üyeleri, TÜRFAD şube başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, medya temsilcileri, spor kulüpleri başkan ve yöneticileri ile sporcular katıldı.

VALİ KÖŞGER: SPOR ASLINDA VEFA, DOSTLUK, KARDEŞLİK, BİRLİK, BERABERLİKTİR

Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sporun birleştiren, barışın kapılarını açan yönüne vurgu yaptı ve şunları söyledi:

“Yapılan işin kıymeti var. Şu başlıktan da görüleceği gibi ‘İnsanlar yaşarken de anılmalıdır’ çok önemli bir söz. Bizim ihmal ettiğimiz, milletçe biraz da zayıf olduğumuz bir yön. Biz insanların kıymetini yaşarken bilemiyoruz. Yaşarken yeterince kıymet vermiyoruz. Aslında yapmamız gereken, insanlara yaşarken değer vermek, yaşarken ödül vermek. Ki arkadan gelen insanlara da motivasyon olsun, marifet iltifata tabi olsun. Spor aslında vefa, dostluk, kardeşlik, birlik, beraberliktir. Sadece bir milleti değil, milletlerarası bir dostluğu, kardeşliği pekiştiren, savaşları sona erdiren, barışı güçlendiren bir güçtür. Barışa giden kapılar sporun centilmenliğiyle açılır.”

SOYER: HER BİRİ BİR ÇINAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sporda Fair Play ve centilmenliğin önemine vurgu yaptı. Kadınların, yeşil sahalarda centilmenliğin sürdürülmesi için çok önemli rolü olduğuna dikkat çeken Başkan Soyer, yerel yönetimler olarak desteğe devam edeceklerini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Centilmenlik meselesi futbolun en temel dayanaklarından biri. Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur Kadın Futbol Takımından bahsetti, kadın hakemlerimizle tanıştım az önce, biliyorum ki futbolda centilmenliğin pekişmesi için kadınların eli futbola daha çok değecek ve centilmenlik hiç sarsılmadan yeşil sahalarda devam edecek. Yerel yönetimler olarak elbette destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki en genel anlamıyla spor ve tabii ki futbol, en kucaklayıcı, aradaki farklılıkları giderip herkesi buluşturan çok kuvvetli bir tutkal. Futbol o nedenle gerçekten hepimizin geleceği için çok değerli anlamlı ve değerli bir yer taşımaya devam edecek. Türkiye Futbol Adamları’nın duayenlerini, 24 yıldır bu ödülü ayakta tutup sürdürenleri saygıyla selamlıyorum. Her biri bir çınardır. Türk futbolunun teminatı, hayatını, uzun senelerini bu spora vermiş çok değerli duayenler. İyi ki varlar, her birine şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum emekleri için.”

(İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e 'Onur Ödülü'nü verdi)

SPORDA CENTİLMENLİK VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, “TFF olarak ana amacımız fair play ruhu ile futbolu geliştirmek, daha büyük kitlelere ulaştırmak, marka değerini ve itibarını arttırmak, ülkemizi bu alanda daha yukarı taşımak, Üzerine basa basa fair play diyoruz çünkü adını tarihe yazdıran insanlara baktığımızda hepsi aynı zamanda centilmenlik ruhuna sahip insanlar. Bu insanlar dünyayı daha güzel bir yer yapmaya kendi adamış insanlar. Tüm başarılar değerli olduğunda saygıyla hatırlanır. Futbol tarihinde de bu böyledir. Futbolun ilk kez oynandığı şehir olan İzmir’in yetiştirdiği Metin Oktay ve Mustafa Denizli gibi nice değerler tarih boyunca saygı ve sevgiyle hatırlanacak” diye konuştu.

TÜRFAD Genel Başkanı Levent Erdoğan spor alanında bir takım projelerinin olduğunu belirtti. İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala da İzmir’in her konuda ilklerin şehri olduğunu ifade ederek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” Ödül Töreni gerçekleşti. “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” 2022 Ödülleri şöyle sıralandı:

Onur Ödülü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi,

İzmir Cumhuriyet Başsavıcısı Mustafa Öztürk,

TÜRFAD Genel Başkanı Av. Levent Erdoğan,

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici

Eski FİFA Hakemi Mustafa Çulcu

Özel Ödül

FİFA Hakemi Cüneyt Çakır

FİFA Yardımcı Hakemi Bahattin Lütfü Duran

FİFA Yardımcı Hakemi Tarık Ongun

Özel Hizmet Ödülü

Eski Emniyet Müdürü Tamer Kırklar

Eski Emniyet Müdürü Ahmet Tekin Akın

TÜRFAD Akhisar Şube Başkanı Nurullah Zağlı

Akhisarspor Eski Yöneticisi Av. Birtan Taşkınlar

Şampiyonlar Dünya Avrupa Olimpiyat Ödülü

Kerem Kamal - Güreş

Yasemin Ecem Anagöz - Okçuluk

Kulüp Yöneticiliği Ödülü

Erdem Yücel - Göztepe

Seracettin Sakıpağa - Karşıyaka

Ali Kınay - İzmirspor

Basın Ödülü

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi

TV Yorumcusu Erdoğan Gezer

Sağlık Ödülü

Dr. Çağlayan Cücen

Dr. Murat Evren Temiz

Uz. Dr. Halil Halil

Hakem - Gözlemci Ödülü

UEFA Gözlemcisi D. Deniz Gökçek İşcan

Eski Milli Hakem Turgay Kaynak

Eski Milli Hakem İslam Yetkinoğlu,

Eski Milli Hakem Coşkun Zenginer,

Eski Milli Hakem Taner Vardarlı

Eski Milli Hakem Nazife Öztürk

Teknik Direktör Ödülleri

Hakan Kutucuoğlu,

Cüneyt Dumlupınar

Enver Çelik

Futbolcu Ödülü

Can Bahran - Altay

Erdem Özkayımoğlu - İzmirspor

Cevdet Capar - İzmirspor

Attila Egemen - Karşıyaka

Spora Hizmet Ödülü

Birsen İnan

Vehbi Moğol

Doğan Mutlu

Başarılı Kulüpler Ödülü

Şavkar Cimnastik Kulübü

Seferihisar Belediye Spor- Plaj Futbolu

Bostanlı Spor Kulübü