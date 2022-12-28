İzmir’de spora emek verenler ‘Yaşarken de anıldı’
Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” ödül töreni yapıldı. Vefanın başrolde olduğu gecede, spora gönül ve emek verenler ödüllendirildi.
Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi’nin Konak Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği vefa etkinliği “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” Ödül Töreni Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen ödül törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Başkanı Levent Erdoğan, TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, FİFA eski Hakemi Cüneyt Çakır, UEFA Gözlemcisi Deniz Gökçek İşcan, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi meclis üyeleri, TÜRFAD şube başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, medya temsilcileri, spor kulüpleri başkan ve yöneticileri ile sporcular katıldı.
VALİ KÖŞGER: SPOR ASLINDA VEFA, DOSTLUK, KARDEŞLİK, BİRLİK, BERABERLİKTİR
Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sporun birleştiren, barışın kapılarını açan yönüne vurgu yaptı ve şunları söyledi:
“Yapılan işin kıymeti var. Şu başlıktan da görüleceği gibi ‘İnsanlar yaşarken de anılmalıdır’ çok önemli bir söz. Bizim ihmal ettiğimiz, milletçe biraz da zayıf olduğumuz bir yön. Biz insanların kıymetini yaşarken bilemiyoruz. Yaşarken yeterince kıymet vermiyoruz. Aslında yapmamız gereken, insanlara yaşarken değer vermek, yaşarken ödül vermek. Ki arkadan gelen insanlara da motivasyon olsun, marifet iltifata tabi olsun. Spor aslında vefa, dostluk, kardeşlik, birlik, beraberliktir. Sadece bir milleti değil, milletlerarası bir dostluğu, kardeşliği pekiştiren, savaşları sona erdiren, barışı güçlendiren bir güçtür. Barışa giden kapılar sporun centilmenliğiyle açılır.”
SOYER: HER BİRİ BİR ÇINAR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sporda Fair Play ve centilmenliğin önemine vurgu yaptı. Kadınların, yeşil sahalarda centilmenliğin sürdürülmesi için çok önemli rolü olduğuna dikkat çeken Başkan Soyer, yerel yönetimler olarak desteğe devam edeceklerini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Centilmenlik meselesi futbolun en temel dayanaklarından biri. Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur Kadın Futbol Takımından bahsetti, kadın hakemlerimizle tanıştım az önce, biliyorum ki futbolda centilmenliğin pekişmesi için kadınların eli futbola daha çok değecek ve centilmenlik hiç sarsılmadan yeşil sahalarda devam edecek. Yerel yönetimler olarak elbette destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki en genel anlamıyla spor ve tabii ki futbol, en kucaklayıcı, aradaki farklılıkları giderip herkesi buluşturan çok kuvvetli bir tutkal. Futbol o nedenle gerçekten hepimizin geleceği için çok değerli anlamlı ve değerli bir yer taşımaya devam edecek. Türkiye Futbol Adamları’nın duayenlerini, 24 yıldır bu ödülü ayakta tutup sürdürenleri saygıyla selamlıyorum. Her biri bir çınardır. Türk futbolunun teminatı, hayatını, uzun senelerini bu spora vermiş çok değerli duayenler. İyi ki varlar, her birine şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum emekleri için.”
(İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e 'Onur Ödülü'nü verdi)
SPORDA CENTİLMENLİK VURGUSU ÖNE ÇIKTI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, “TFF olarak ana amacımız fair play ruhu ile futbolu geliştirmek, daha büyük kitlelere ulaştırmak, marka değerini ve itibarını arttırmak, ülkemizi bu alanda daha yukarı taşımak, Üzerine basa basa fair play diyoruz çünkü adını tarihe yazdıran insanlara baktığımızda hepsi aynı zamanda centilmenlik ruhuna sahip insanlar. Bu insanlar dünyayı daha güzel bir yer yapmaya kendi adamış insanlar. Tüm başarılar değerli olduğunda saygıyla hatırlanır. Futbol tarihinde de bu böyledir. Futbolun ilk kez oynandığı şehir olan İzmir’in yetiştirdiği Metin Oktay ve Mustafa Denizli gibi nice değerler tarih boyunca saygı ve sevgiyle hatırlanacak” diye konuştu.
TÜRFAD Genel Başkanı Levent Erdoğan spor alanında bir takım projelerinin olduğunu belirtti. İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala da İzmir’in her konuda ilklerin şehri olduğunu ifade ederek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ardından “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” Ödül Töreni gerçekleşti. “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” 2022 Ödülleri şöyle sıralandı:
Onur Ödülü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi,
İzmir Cumhuriyet Başsavıcısı Mustafa Öztürk,
TÜRFAD Genel Başkanı Av. Levent Erdoğan,
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici
Eski FİFA Hakemi Mustafa Çulcu
Özel Ödül
FİFA Hakemi Cüneyt Çakır
FİFA Yardımcı Hakemi Bahattin Lütfü Duran
FİFA Yardımcı Hakemi Tarık Ongun
Özel Hizmet Ödülü
Eski Emniyet Müdürü Tamer Kırklar
Eski Emniyet Müdürü Ahmet Tekin Akın
TÜRFAD Akhisar Şube Başkanı Nurullah Zağlı
Akhisarspor Eski Yöneticisi Av. Birtan Taşkınlar
Şampiyonlar Dünya Avrupa Olimpiyat Ödülü
Kerem Kamal - Güreş
Yasemin Ecem Anagöz - Okçuluk
Kulüp Yöneticiliği Ödülü
Erdem Yücel - Göztepe
Seracettin Sakıpağa - Karşıyaka
Ali Kınay - İzmirspor
Basın Ödülü
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi
TV Yorumcusu Erdoğan Gezer
Sağlık Ödülü
Dr. Çağlayan Cücen
Dr. Murat Evren Temiz
Uz. Dr. Halil Halil
Hakem - Gözlemci Ödülü
UEFA Gözlemcisi D. Deniz Gökçek İşcan
Eski Milli Hakem Turgay Kaynak
Eski Milli Hakem İslam Yetkinoğlu,
Eski Milli Hakem Coşkun Zenginer,
Eski Milli Hakem Taner Vardarlı
Eski Milli Hakem Nazife Öztürk
Teknik Direktör Ödülleri
Hakan Kutucuoğlu,
Cüneyt Dumlupınar
Enver Çelik
Futbolcu Ödülü
Can Bahran - Altay
Erdem Özkayımoğlu - İzmirspor
Cevdet Capar - İzmirspor
Attila Egemen - Karşıyaka
Spora Hizmet Ödülü
Birsen İnan
Vehbi Moğol
Doğan Mutlu
Başarılı Kulüpler Ödülü
Şavkar Cimnastik Kulübü
Seferihisar Belediye Spor- Plaj Futbolu
Bostanlı Spor Kulübü
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