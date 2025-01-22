İzmir'de taksicilerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!
Torbalı ilçesindeki bir taksi durağında çıkan silahlı kavgada Abdullah Altuntaş adlı taksici hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Taksi durağına gelerek ateş açan zanlı ise gözaltına alındı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde Tepeköy Meydanı'ndaki taksi durağında M.A. (26) ile Abdullah Altuntaş (32) arasında kavga çıktı.
Kavgayı duyan M.A.'nın babası S.A. (57) durağa gelerek yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte Abdullah Altuntaş, M.A. ve A.K. (37) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Altuntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis tarafından gözaltına alınan S.A.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. S.A.'nın emniyetteki ifadesinde; taksisinde şoförlük yapan kişinin bir süredir karşı taksi durağındaki taksici Altuntaş ile çalışmaya başladığını, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını ve dün gece Altuntaş'ın arayarak oğlu M.A.'yı öldüreceğini ifade ettiğini söylediği öğrenildi.
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