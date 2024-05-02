Taksicilerden Martı TAG şoförüne 'kanlı' tehdit

Yayınlanma: 02.05.2024 - 18:06

Güncelleme: 02.05.2024 - 18:08

Ankara’da bir grup taksici uygulamadan çağırdığı Martı TAG sürücüsünü tehdit ederek tartakladı.

Taksiciler, sürücüyü “Arabanı kaybedeceksin, plakanı herkes bilecek, kan dökülecek bak” gibi sözlerle tehdit etti.

Tehditler savuran, küfürler eden taksicilerin kan donduran görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı.

KURUCUSU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Martı platformunun kurucusu Oğuz Alper Öktem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duruma tepki gösterdi:

"Kan dökülecek ne demek? İnsanı tuzakla çağırıp dövmek nasıl bir kahpelik?"