İzmir'de tarihi bina küle döndü

İzmir Konak'taki Basmane semtinde bulunan iki katlı tarihi binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İki saat içinde kontrol altına alınan yangın sonuna bina kül oldu.

DHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 08:55
İzmir'de tarihi bina küle döndü
Abone Ol google-news

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.15 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti 1300. Sokak'ta bulunan tarihi bir binada çıktı. Tarihi binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina içerisinde mahsur kalan bir kadın çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ayakta tedavisinin ardından kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


İzmir haberleri Konak haberleri Yangın haberleri Basmane haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Muhabire 'Eylem Tok' baskısı... Demirören'den açıklama geldi!

Muhabire 'Eylem Tok' baskısı... Demirören'den açıklama geldi!
Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde gol krallığı yarışı sürüyor

Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde gol krallığı yarışı sürüyor
Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'

Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'
Saruhan Hünel kimdir, ne ameliyatı geçirdi? Saruhan Hünel kaç yaşında, nereli?

Saruhan Hünel kimdir, ne ameliyatı geçirdi? Saruhan Hünel kaç yaşında, nereli?
Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu!... Ünlü Türk kargo şirketi iflas etti

Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu!... Ünlü Türk kargo şirketi iflas etti
“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisine yeni bir soluk: Ünlü isim geliyor!

“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisine yeni bir soluk: Ünlü isim geliyor!
Tekirdağ'da aile katliamı: Eşi ve 5 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti!

Tekirdağ'da aile katliamı: Eşi ve 5 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti!
Nikah töreninde dua okunmasına soruşturma

Nikah töreninde dua okunmasına soruşturma