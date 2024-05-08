İzmir'de tarihi bina küle döndü
İzmir Konak'taki Basmane semtinde bulunan iki katlı tarihi binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İki saat içinde kontrol altına alınan yangın sonuna bina kül oldu.
İzmir'in Konak ilçesinde tarihi bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yangın, saat 22.15 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti 1300. Sokak'ta bulunan tarihi bir binada çıktı. Tarihi binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina içerisinde mahsur kalan bir kadın çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ayakta tedavisinin ardından kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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