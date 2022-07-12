İzmir'de tarihi istasyon binası Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edildi: CHP'den tepki geldi

12 Temmuz 2022 Salı, 11:26

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bahriye Üçok Mahallesi'ndeki yaklaşık 130 yıllık tarihi tren istasyonu binasının TCDD Genel Müdürlüğü tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini belirtti.

"İLK KOORDİNASYON TOPLANTISINDA SÖYLEDİ"

CHP'li Başkan Cemil Tugay, söz konusu binayı göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 3 yıldır istediklerini anımsatarak şunları söyledi:

"Tarihi tren istasyonu binasının kültür tesisi, müze, kütüphane tarzı yerler olarak kullanılması için halkımız talepte bulunuyor. Burası Devlet Demiryolları'na bağlı. Onlara hem yazılı hem de sözlü olarak isteğimizi ilettik. Kiralayabileceğimizi, bu şekilde de kullanabileceğimizi söyledik ama bu taleplerimize herhangi bir cevap alamadık. Geçen günlerde öğrendiğimize göre burası İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş. Tam olarak ne amaçla kullanılacak ben de bilmiyorum. İzmir İl Koordinasyon Kurulu toplantısında demiryollarından gelen oradaki görevli, Karşıyaka Tren İstasyonu'nun nasıl kullanılacağı ile ilgili konuyu Cumhurbaşkanı’nın onayına sunduklarını söyledi. Ben de şaşkınlıkla dinledim. Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı’nın onayına kadar gitmiş bir konu haline geldi."

"KÜLTÜREL AMAÇLI KULLANILMALIYDI"

Başkan Tugay şöyle devam etti:

"Karşıyaka Tarihi Tren İstasyonu, Karşıyaka’yı Karşıyaka yapan yerlerden birisidir. İzmir’e ilk demiryolunun yapıldığı ve bağlandığı yer burası. Tren istasyonu yapıldıktan ve demiryolu Karşıyaka’ya bağlandıktan sonra Karşıyaka gelişmeye büyümeye ve kent haline dönüşmeye başlamış. Gerçekten tarihi olan, ciddi bir masrafla restore edilmiş bu alan kesinlikle kültürel amaçlı bir şekilde kullanılmalıydı. Başka bir amaçla kullanılmasını düşünemiyoruz. Yani bir müze olmalıydı burası. Belki kentin kendi kimliğiyle özdeşleşmiş bazı STK’lar ve vakıflarla beraber kullanılabilirdi. Ancak hiçbir şekilde kar amacı gütmeyen tarihi sosyal amaçlı kullanılması gereken bir yerdi. Bu kadar açık ve net olan bir durumun Cumhurbaşkanı’nın onayına gitmesini çok anlamlı bulmuyorum. Bunun siyasi tavır olduğunu düşünüyorum. Burada CHP’li bir belediye var ve TCDD hükümete bağlı. Yani hükümete bağlı bir kamu kurumu sadece CHP’li diye bir belediyeye yeri tahsis edemiyor ya da kiralayamıyor. Bu haldeyiz. Ve bu durumla ilgili bir çekince olduğu da belli. Bu yüzden Cumhurbaşkanı’nın onayına kadar gitmiş bir konu. Bunu bu şekilde anlıyorum."

"KURTULUŞ MÜZESİ YAPILABİLİRDİ"

Belediye olarak bina ile ilgili planlarını anlatan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim burada Karşıyaka lisesinin bir vakfı var. Kısa adı İKLEV olan İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı. Bu vakıfla konuşmuştuk. Vakfın müze yapmak istediği bir alandı burası. Bu konuda kullanımını doğru buluyordum ve bir de Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği'miz var. Yine o derneğin bir yere ihtiyacı vardı ve 'Bu alanı onlar kullanabilir' diye düşünmüştük. Bu konuyu vali beye kadar ilettik. Yarı müze yarı STK merkezi olarak kullanabileceğimiz bir alandı burası. Aynı zamanda yine Karşıyakalılarla beraber tasarlayacağımız bir küçük kurtuluş müzesi olabilirdi. Kent tarihi müzesi ya da bir kütüphane olabilirdi. Böyle amaçla kullanmayı düşünmüştük. Tamamen bakımını, masrafını biz üstlenecektik, personelini biz sağlayacaktık, temiz tutacaktık. Her türlü onarımını üstlenecektik ama şu an itibariyle bizim kullanımımıza verilmedi."

"YANLIŞTAN GERİ DÖNÜLMELİ"

TCDD Genel Müdürlüğü'ne karardan geri dönülmesi için çağrı yapan Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü burada ne yapabilir tam olarak bilmiyorum. Bazı kursları organize edeceklerini duydum. Yani tarihi bir mekânın bu şekilde kullanılmasını doğru bulmuyorum. Yani sporla ilgili bir kursun düzenleneceği bir alandan ziyade yine mekanın ruhuna uygun olarak tarihi kültürel amaçla kullanılmasını daha doğru buluyorum. O yüzden alınan kararın yanlış olduğunu düşünüyorum ve bu karardan geri dönülmesini öneriyorum. Şunu da söyleyeyim bugün bu karardan dönülmezse ileride bir gün bu karardan yine geri dönülecektir ve doğru şeye ulaşılacaktır. Yanlıştan ne kadar eken dönülürse o kadar iyi olur diyorum."