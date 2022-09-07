İzmir’de Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü

07 Eylül 2022 Çarşamba, 23:33

İzmir, kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, beklenmedik bir kaza meydana geldi.

Kordon Boyu’na Tarkan için kurulan dev sahne çöktü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Yaralanan bir işçinin Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Ekipler sahnenin altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Polis ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluştururken, alana kimse alınmıyor.

SOYER'DEN AÇIKLAMA

Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaz iiçin çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili bilgilendirme yapacağız" dedi.