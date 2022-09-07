İzmir’de Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü

Tarihin en büyük kutlamasına hazırlanan İzmir’de megastar Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü. Yaralanan 1 kişi Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
07 Eylül 2022 Çarşamba, 23:33
İzmir’de Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü
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İzmir, kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, beklenmedik bir kaza meydana geldi.

Kordon Boyu’na Tarkan için kurulan dev sahne çöktü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Yaralanan bir işçinin Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Ekipler sahnenin altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Polis ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluştururken, alana kimse alınmıyor. 

SOYER'DEN AÇIKLAMA

Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaz iiçin çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili bilgilendirme yapacağız" dedi. 


Tarkan İzmir 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu

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