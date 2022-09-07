İzmir’de Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü
Tarihin en büyük kutlamasına hazırlanan İzmir’de megastar Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü. Yaralanan 1 kişi Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İzmir, kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, beklenmedik bir kaza meydana geldi.
Kordon Boyu’na Tarkan için kurulan dev sahne çöktü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Yaralanan bir işçinin Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Ekipler sahnenin altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
Polis ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluştururken, alana kimse alınmıyor.
SOYER'DEN AÇIKLAMA
Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaz iiçin çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili bilgilendirme yapacağız" dedi.
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