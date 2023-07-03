İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

İzmir'in Kiraz ilçesinin Yağlar mahallesinde ekin tarlasından başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.07.2023 - 14:40
İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı
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Kiraz ilçesi Yağlar mahallesinde saat 13.00 sıralarında bir ekin tarlasından başlayan yangın, otluk ve bozuk ormana sıçradı.

Yangına 13.15'te ilk müdahale yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ait 4 helikopter ve 2 uçakla havadan 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozerle karadan müdahale ediliyor.


İzmir kiraz orman yangını

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