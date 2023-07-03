İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 14:40

Güncelleme: 03.07.2023 - 14:42

Kiraz ilçesi Yağlar mahallesinde saat 13.00 sıralarında bir ekin tarlasından başlayan yangın, otluk ve bozuk ormana sıçradı.

Yangına 13.15'te ilk müdahale yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ait 4 helikopter ve 2 uçakla havadan 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozerle karadan müdahale ediliyor.