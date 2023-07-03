İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı
İzmir'in Kiraz ilçesinin Yağlar mahallesinde ekin tarlasından başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Kiraz ilçesi Yağlar mahallesinde saat 13.00 sıralarında bir ekin tarlasından başlayan yangın, otluk ve bozuk ormana sıçradı.
Yangına 13.15'te ilk müdahale yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ait 4 helikopter ve 2 uçakla havadan 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozerle karadan müdahale ediliyor.
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