İzmir'de Tatar Kırım Türkleri Evi açılacak

24 Şubat 2022 Perşembe, 12:28

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Kırım Türkleri Derneği Başkanı Nuran Çağatay ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından’ın da katıldığı buluşmada Başkan Batur, sivil inisiyatifle her zaman işbirliği içinde olduklarını, kent için ve kentli için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üretilen projelere önem verdiklerini vurguladı.

Eşrefpaşa semtindeki yaklaşık 200 yaşındaki tarihi Tatar Kırım Türkleri Evi binasının restorasyonunu tamamladıklarını belirten Başkan Batur, iki katlı binanın mart ayında hizmete açılacağını müjdeledi. Tarihi, büyük bir kültür mirasıyla buluşturacak olan binanın, Konaklıların hizmetine hazır hale geldiğini ifade eden Başkan Batur, “Birliktelik ve dayanışmanızı bir çatı altında bütünleştirecek, kültürünüzü, geleneklerinizi yaşatıp yeni nesillere de aktarabileceğiniz bir çalışma yaptık. Mart ayı içerisinde hizmete açılmasını planlıyoruz” diye konuştu.

İzmir Kırım Türkleri Derneği Başkanı Nuran Çağatay da desteklerinden ötürü Başkan Batur’a teşekkür ederek, “Birlik ve beraberlik içinde olmamız, birbirimize destek olmamız çok önemli. Destekleri ve yanımızda duruşu için Belediye Başkanımız Abdül Batur’a teşekkür ediyoruz” dedi.