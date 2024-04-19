İzmir’de tekstil atölyesinde yangın: Çevre binalarda oturanlar tahliye edildi

İzmir'de, iki katlı tekstil atölyesinin zemin katında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredeki binalarda oturanlar tedbir amacıyla boşaltılırken, yangın, itfaiye ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 07:44
İzmir’de tekstil atölyesinde yangın: Çevre binalarda oturanlar tahliye edildi
Abone Ol google-news

Konak ilçesi Pazaryeri Mahallesi 945 Sokak'ta bulunan iki katlı tekstil atölyesinde saat 02.15 sıralarında yangın çıktı.

Sokak üzerindeki tekstil atölyenin zemin katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. Duman ve alevleri gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, alevlerin çatıya kadar yayıldığı yangın nedeniyle bitişikte bulunan binalarda oturan tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Yangın haberleri İzmir haberleri

İlgili Haberler

Kızılay'ın Batı Akdeniz Kan Merkezi binasında yangın!

Kızılay'ın Batı Akdeniz Kan Merkezi binasında yangın!
Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın!

Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın!
Kocaeli'de market deposunda yangın

Kocaeli'de market deposunda yangın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma

Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Ve Şimşek IMF'yle aynı karede! 'Mükemmel bir sohbet'

Ve Şimşek IMF'yle aynı karede! 'Mükemmel bir sohbet'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
AKP'li Nihat Zeybekçi İsrail ile ticareti savundu: Katliam ayrı ticaret ayrı!

AKP'li Nihat Zeybekçi İsrail ile ticareti savundu: Katliam ayrı ticaret ayrı!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Düşük tutarlı mevduatın faizi bile yüzde 50'yi aştı: İşte 10 bin liranın getirisi...

Düşük tutarlı mevduatın faizi bile yüzde 50'yi aştı: İşte 10 bin liranın getirisi...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu