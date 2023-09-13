İzmir'de TIR'ın akaryakıt deposunda 58 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 13.09.2023 - 23:21

Güncelleme: 13.09.2023 - 23:21

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir TIR içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheli TIR'a 'dur' ihtarında bulundu.

Narkotik köpeğinin akaryakıt deposuna tepki göstermesi üzerine, ekipler TIR'ın akaryakıt deposunu kontrol etti. Yapılan kontrolde akaryakıt deposu içerisinde saklanmış 57 kilo 900 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili uyuşturucu maddeyi karşılamaya hazırlanan A.Ç. ve M.B. ile TIRr şoförü A.K. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.