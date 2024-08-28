İzmir'de TIR'ın lastiğine gizlenmiş 50 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de TIR'ın lastiğine gizlenmiş 50 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 16:35
İzmir'de TIR'ın lastiğine gizlenmiş 50 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
Abone Ol google-news

İzmir'de, bir TIR'ın lastiğine gizlenmiş 50 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir süre takip edilen TIR, kent girişinde durduruldu.

Araçtaki aramalarda, lastik içine zulalanmış 50 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 


İzmir haberleri uyuşturucu haberleri

İlgili Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonları: 34 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonları: 34 zanlı tutuklandı
Saman balyaları arasında uyuşturucu sevkiyatı: 4 tutuklama

Saman balyaları arasında uyuşturucu sevkiyatı: 4 tutuklama
Kasten öldürme suçundan aranan zanlı silah, uyuşturucu ve paralarla yakalandı

Kasten öldürme suçundan aranan zanlı silah, uyuşturucu ve paralarla yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler