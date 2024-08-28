İzmir'de TIR'ın lastiğine gizlenmiş 50 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'de TIR'ın lastiğine gizlenmiş 50 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir'de, bir TIR'ın lastiğine gizlenmiş 50 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir süre takip edilen TIR, kent girişinde durduruldu.
Araçtaki aramalarda, lastik içine zulalanmış 50 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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