İzmir'de tombala operasyonu: 113 kişiye ceza!
İzmir'in Bornova ilçesinde, kahvehanede tombala oynadıkları belirlenen 113 kişiye, toplam 458 bin 215 lira idari para cezası kesildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine, söz konusu kahvehaneye operasyon düzenledi. Operasyonda, 113 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.
Şüphelilere toplam 458 bin 215 lira idari para cezası kesildi. Jandarma, gizlenen özel bölmedeki kumar makinesini de ele geçirdi.
Kumar oynatılan işletme mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. B.A. hakkında, 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı.
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