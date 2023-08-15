İzmir’de toplu ulaşım dijitale taşınıyor

Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:34

Güncelleme: 15.08.2023 - 10:34

ESHOT Genel Müdürlüğü, kurumsal işleyişini ve toplu ulaşım hizmetini, dijital bilgi teknolojisiyle geliştiriyor. Kurum personelinin hazırladığı “İş/Karar Verme Süreçlerinin Otobüsten Alınan Dijital Verilerle İyileştirilmesi Projesi” İZKA’dan hibe desteği aldı. Toplam maliyeti 15 milyon lira olan projeye, İZKA, 4 milyon 275 bin 532 TL hibe verecek; kalanı ESHOT tarafından finanse edilecek. 18 ay içinde hayata geçirilmesi öngörülen proje kapsamında ESHOT tarafından çıkılan ihaleyi kazanan firma, otobüslere telemetri cihazları monte edecek. Bu cihazlar sayesinde araçlardan anlık olarak dijital veriler alınmaya başlayacak. Olası arızalar önceden tespit edilerek araca hızla müdahale edilecek ve önleyici bakım ile arızalar engellenecek. Böylece seferdeki otobüs sayısı azamide olacak; yedek parça ve işgücü maliyetleri ile zamandan büyük tasarruf edilecek.

OTOBÜSÜN DOLULUK ORANI GÖRÜLEBİLECEK

ESHOT’ta verimliliği yükseltecek proje, toplu ulaşım konforunu da artıracak. Geliştirilecek yazılım ile otobüs doluluk oranları ESHOT mobil uygulaması üzerinden paylaşılacak. Böylelikle yolcular bu bilgileri kontrol ederek yolculuklarını planlayabilecek. Ayrıca yazılım sayesinde sürücü alışkanlıkları da tespit edilecek; sürücü odaklı eğitim tekrarları yapılacak. Bu da trafik güvenliğine katkı sunacak.

BİLİMSEL VERİLER ARAŞTIRMACILARA SUNULACAK

Proje sayesinde elde edilecek veriler, bilimsel çalışma yapmak isteyen tüm araştırmacılara, bilim insanlarına ve üniversitelerin kullanımına sunulacak. Bu da sektörde eksikliği hissedilen veri havuzu ihtiyacını karşılayacak.

ERHAN BEY: HEDEFİMİZ HEP DAHA İYİSİ

ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, hayatı herkes için kolaylaştırma yolunda, her alanda bilgi çağının nimetlerinden faydalanmak gerektiğini vurguladı. ESHOT bünyesindeki tüm birimlerin, hizmet kalitesini hep daha ileri taşıma hedefiyle çalıştığını belirten Bey, “Hizmet alanımızı ilgilendiren konular başta olmak üzere teknolojik gelişmeleri sürekli takip ve kurumumuza kazandırma gayreti içindeyiz. Telemetri cihazlarının sağlayacağı kesintisiz veri akışı, toplu ulaşım hizmetimizin konforunu, güvenliğini ve devamlılığını daha da artıracak. Bu sayede elde edilecek maliyet ve zaman tasarrufu ise kamu kaynakları açısından önemli bir artı değer olacak” dedi.