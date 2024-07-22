İzmir’de toplu ulaşımda 90 dakika ücretsiz aktarma başladı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 17:57

Güncelleme: 22.07.2024 - 17:57

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, görevdeki ilk 180 gününü kapsayan vaatleri arasında yer alan, toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sistem bugün başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli hazırlıkları tamamlamasının ardından İzmirliler yeni sistemi 21 Temmuz Pazar’ı 22 Temmuz Pazartesi’ye bağlayan gece kullanmaya başladı. Yolcular artık ilk biniş ücretini ödedikten sonra 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapabiliyor.

BAŞKAN TUGAY'A TEŞEKKÜR

İzmirliler, 90 dakika ücretsiz aktarma sistemini memnuniyetle karşıladı. Ekonomik şartlar nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını söyleyen yurttaşlar uygulama için Başkan Cemil Tugay’a teşekkür etti. Gençler ise ulaşım bütçesinden sağlayacakları tasarrufla daha fazla sosyalleşme imkanı bulacaklarını ifade etti.

Yaşama geçirilen 90 dakika ücretsiz aktarma sistemi ile ilgili İzmirliler şunları söyledi:

Selçuk Oktay: “Çok süper bir uygulama. Ekonomik durumlar biliyorsunuz oldukça bozuk. Her şey çok pahalı, bir sürü paralar veriyorsunuz ancak geliriniz ona göre değil. Günde 4-5 defa toplu taşıma kullanıyorum. Benim bütçeme çok büyük katkısı olacak.”

Sağlık çalışanı Nilgün Mutlu: “Bizim için inanılmaz iyi bir sistem. Ben iki aktarma yapıyorum. Biz çalışanlar için çok çok iyi oldu. Geri gelmesine çok sevindim. Parasal olarak katkısı olacak. Maaşlarımız çok düşük, her şeyden kısarak yaşamaya çalışıyoruz. Aktarma güzel oldu, Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a teşekkür ederiz.”

Öğrenci Ahmet Seyit: “Şu an üniversiteye geçecek olduğum için tam ücret ödüyorum. Gün içinde en az birkaç toplu taşıta biniyoruz. Cebimize katkı sağlayacağını düşünüyorum, çok güzel bir uygulama.”

Öğrenci Ege Uzun: “Malum ekonomi kötü durumda, gün içinde yolculuk yapmak durumundayız. Haliyle gittikçe artan maliyetler var. 90 dakika çok iyi oldu bizim için. Dışarı çıkmamız gerekiyor. Ulaşıma harcadığımız 5-10 TL birikip bizim kahve paramız olabiliyor. O yüzden herkes için çok iyi olacağını düşünüyorum.”

Emekli Hasan Yurtsever: “Bu uygulamanın bütçemize çok katkısı var, bu İzmir’e mahsus bir şeydi çok memnunduk. Tekrar geri gelmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. CHP’li belediyeler her konuda vatandaşa elinden geldiğince yardımcı oluyor, sağ olsunlar.”

''ÇOK İŞİMİZE YARAR''

Emekli Rahmi Erakman: “Ekonomi kötü, hayat çok pahalı. 90 dakika bizim çok işimize yarar. İkinci biniş için vereceğimiz parayla gevrek yeriz, ayran içeriz. Bütçemize katkıda bulunur. Cemil Tugay’a teşekkür ederiz” dedi.

Öğrenci Osman Tunç Ayan: “Aktarmadan sonra ücretsiz olması çok güzel olmuş bence. Çünkü ondan sonra bir tost yersin, kahve ya da çay içersin. Okula gidiyorsun bir önceki sene tost 9 liraydı, bu sene 40 lira olmuş. Enflasyon yüzde 150 oldu.”

Öğrenci Melisa Türer: “Öğrenci olduğumuz çok aktarma yapıyoruz. Vapurdan tramvaya, otobüse derken çok ücret gidiyor. Bu uygulama bütçemizi rahatlatacak. 90 dakikadan çok memnunum. Hep devam etsin.”

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA KABUL EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, görevdeki ilk 180 gününü kapsayan vaatleri arasında yer alan, toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklif, 10 Temmuz’da yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme geldi. Daha önce iki kez oy çokluğu ile reddedilmesi nedeniyle Başkan Tugay’ın “Vazgeçmek yok. İzmirli 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz” dediği teklif, son toplantıda oybirliğiyle kabul edildi.