İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 4,5 arttı

25 Ekim 2022 Salı, 16:42

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Eylül ayı trafik istatistiklerini payalştı. Buna göre, İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın Eylül ayına göre yüzde 4,5 oranında artarak 1 milyon 627 bin 885 oldu. Eylül ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 627 bin 885 adet taşıtın yüzde 54,5’ini otomobil, yüzde 19,4’ünü motosiklet, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,8’ini kamyon, yüzde 1,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN AYA GÖRE AZALDI

İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,0 oranında azalırken, Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 6 bin 333 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara’dan sonra 3. il oldu.

43 BİN 877 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Kentte Eylül ayında devri yapılan 43 bin 877 taşıtın yüzde 64,9’unu otomobil, yüzde 17,4’ünü kamyonet, 11,1’ini motosiklet, yüzde 2,1’ini traktör, yüzde 1,8’ini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan Eylül ayında 2 bin 312 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.