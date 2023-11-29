İzmir'de tüm deniz ulaşımı iptal edildi

Yayınlanma: 29.11.2023 - 09:13

Güncelleme: 29.11.2023 - 09:13

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm deniz ulaşımı seferleri iptal edildi. Meteoroloji turuncu renkte alarm verdiği İzmir’de tüm ekipler teyakkuzda beklerken İZDENİZ A.Ş. tüm deniz ulaşımını tedbir amaçlı durdurdu.

Yapılan açıklamada, “Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 09.20 itibariyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.