İzmir'de tüm deniz ulaşımı iptal edildi
İzmir’de yapılması planlanan tüm deniz ulaşımı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm deniz ulaşımı seferleri iptal edildi. Meteoroloji turuncu renkte alarm verdiği İzmir’de tüm ekipler teyakkuzda beklerken İZDENİZ A.Ş. tüm deniz ulaşımını tedbir amaçlı durdurdu.
Yapılan açıklamada, “Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 09.20 itibariyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.
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