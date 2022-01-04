İzmir'de Turizm Bilgilendirme Ofisi'nin 3'üncüsü açıldı

04 Ocak 2022 Salı, 10:24

İzmir’e gelen turist kafilelerini karşılayan, turistlere bilgilendirici dokümanlar ve tanıtım filmleri ile yönlendirme yapan ofislerin üçüncüsü Konak'ta hizmete alındı. Konak Turizm Bilgilendirme Ofisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski hizmet binasının karşısında yerli ve yabancı turistleri kabul etmeye başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, “Turizm Stratejisi ile turizm alanındaki yol haritamızı belirledik. Pandemi sürecinde de turizm altyapımızı güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ettik. Turuncu Çember ile İzmir’i güvenilir ve sağlıklı bir destinasyon olarak konumlandırırken; hem Visit İzmir uygulamasını hayata geçirdik hem de turizm bilgilendirme ofislerimizi hizmete açtık. Kentimize gelen turistlere hem bölgeyi hem de İzmir’i tanıtan dokümanlar veriyoruz. Turistlerin sorduğu sorulara yanıt verip yönlendirme yapıyoruz. Buradaki amacımız, İzmir’i bir turizm kenti olarak öne çıkarmak ve İzmir’in turizm değerlerinin bilinmesini sağlamak. Alsancak ve Kültürpark’ın ardından Konak’taki bilgilendirme ofisimiz hizmete girdi. Buranın bir özelliği de ön&uum l;nde yer alana otoparkın tur araçları tarafından yolcu indirme bindirme yeri olarak kullanılmasına olanak sağlaması. Turistler burada arkadaşlarımız tarafından karşılanıyor. İlerleyen günlerde Kemeraltı Bilgilendirme Ofisini açacağız. Alsancak Limanı ve Alsancak Vapur İskelesi olmak üzere turist yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde yeni ofisler açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.