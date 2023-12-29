İzmir’de ulaşıma yılbaşı ayarı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 16:31

Güncelleme: 29.12.2023 - 16:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet birimleri, yılın son günü 24 saat görev yapacak. Su ve kanal arızası, ulaşım, zabıta ve benzeri belediye hizmetlerle ilgili konularda şikâyet ve taleplere hızla yanıt verilebilmesi amacıyla ekipler hazır olacak. Hemşehri İletişim Merkezi’nin (HİM) 153 numaralı hattı ile İZSU’ya ait 185 numaralı çağrı merkezi 7/24 hizmet verecek.

ESHOT’TA GECE SEFERLERİ UZAYACAK

Otobüslerde gece 24.00 ile 02.05 arasında 60 hatta gece seferleri uzayacak. Baykuş seferleri ise sabaha kadar yarım saatte bir düzenlenecek. Yılbaşı gecesi sefer saatleri uzatılan hatlar ve son sefer saatleri ise şöyle:

Alsancak Garı kalkışlı 912 ve 963 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20, Konak kalkışlı 18, 19, 20, 23, 27, 30, 33, 35, 72, 105, 171, 193, 224, 233, 253, 285, 302, 304, 374, 465, 550, 587 ve 588 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45, Lozan kalkışlı 470, 680,681 ve 691 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20, Gümrük kalkışlı 42, 45 ve 838 numaralı otobüsün son sefer saati 01.45, Halkapınar Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 53, 168, 502, 555, 560 ve 599 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45, Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi kalkışlı 77, 78, 125, 148, 240 ve 253 numaralı otobüslerin son kalkış saati 01.45, Bornova Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 268 ve 565 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.00, Evka- 3 Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 114 numaralı otobüsün son sefer saati 02.05, Üçkuyular İskele Aktarma Merkezi kalkışlı 5 ve 7 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05, Fahrettin Altay Aktarma Merkezi kalkışlı 8, 17, 311, 969 ve 971 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05, Gaziemir Semt Garajı Aktarma Merkezi kalkışlı 891’in son sefer saati 01.00, Egekent Aktarma Merkezi kalkışlı 128, 295 ve 346 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.55, Çiğli Aktarma Merkezi kalkışlı 342, 344 ve 529 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.50 olacak.

30 DAKİKA ARAYLA BAYKUŞ SEFERİ

Konak Bahribaba kalkışlı 910, 920, 930, 940 ve 950 numaralı hatlarda sabaha kadar yarım saatte bir baykuş seferleri olacak.

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları, yılbaşı gecesi sabaha kadar çalışacak. Metroda ve Konak Tramvayı’nda 01.00-05.00 arasında; Karşıyaka Tramvayı’nda ise 00.20-05.20 arasında saat başı sefer yapılacak.

GEMİLER ARALIKSIZ ÇALIŞACAK

İZDENİZ’e bağlı vapurlar 31 Aralık tarihinde her zaman uyguladığı hafta sonu tarifesine göre hareket edecek. Vatandaşların yılbaşı hazırlığı yoğunluğu nedeniyle Karşıyaka - Üçkuyular feribot hattında 30 ve 31 Aralık günlerinde 15.00-21.20 saatleri arasında 7 ek sefer düzenlenecek. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece ise ihtiyaç halinde ek seferler uygulanacak. Alsancak –Karşıyaka arasında yapılan Baykuş seferleri saat 05.20’ye kadar devam edecek. 1 Ocak Pazartesi günü ise 07.20’den itibaren yolcu gemileri ve 11.00 itibariyle de arabalı vapurlar seferlerine başlayacak; gün boyu hafta sonu tarifesine göre hizmet verecek.

Tüm ulaşım araçlarında ayrıntılı hat ve sefer programları kurumların resmi internet sitelerinden ve mobil uygulamalarından görülebilir.

İZBAN’DAN EK SEFER

İZBAN, yılbaşına yönelik 6 ek sefer düzenliyor. İZBAN tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Güney yönünden hareket edecek ek trenler, Tepeköy'den 01.06 ve 02.06'da, Cumaovası'ndan ise 03.35'de kalkacak. Cumaovası treninin son istasyonu Çiğli olacak. Tepeköy yönünden gelen trenler 02.06 ve 03.06'da, Cumaovası'ndan gelen tren 04.06'da Alsancak İstasyonu'nda olacak. Kuzey yönünden hareket edecek ek trenler, Aliağa'dan 01.11 ve 02.11'de, Çiğli'den ise 03.48'de kalkacak. 02.11 treninin seferi Cumaovası'nda son bulurken diğer iki tren Tepeköy'e kadar gidecek. Aliağa'dan kalkan trenler 02.26 ve 03.26'da, Çiğli'den kalkan tren 04.26'da Alsancak İstasyonu'na varacak."

İZSU, İZBETON, İTFAİYE, ZABITA, VETERİNERLİK BİRİMLERİ İŞ BAŞINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yıl öncesinde sık kullanılan alışveriş alanları, terminaller, ulaşım araçları gibi kamuya açık tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını da artırdı. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Acil Müdahale ekipleri ve Küçük Hayvan Polikliniği her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak'ta da acil müdahale ihtiyacı olan sokak hayvanlarının yanında yer alacak.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tatil süresince meydana gelebilecek yangın, kaza gibi olaylara anında müdahale edebilmek amacıyla her zaman olduğu gibi tam kadro çalışmaya devam edecek. İZSU Genel Müdürlüğü su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale edecek şekilde çalışmalarını yılbaşı tatili süresince de devam ettirecek.

İZBETON ekipleri de olası talepleri değerlendirecek şekilde görev başında olacak. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çekiciler de yılbaşı tatili süresince görev yapacak.