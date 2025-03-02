İzmir'de uyuşturucu baskını! 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi: 1 tutuklama
İzmir’de zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 176 tablet olmak üzere 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalar sonucu, 176 tablet olmak üzere toplam 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi.
1 TUTUKLAMA
Öte yandan olayla ilgili yakalanan şüpheli Y.Ç., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #uyuşturucu ticareti #uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
-
- Oval Ofis'te 'küfür' iddiası
- DEM Parti'den ilk tepki
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Teğmenlere sahip çıkan bir general daha istifa etti!
- Polat çifti hakkında 'uyuşturucu' soruşturması