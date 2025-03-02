İzmir'de uyuşturucu baskını! 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi: 1 tutuklama

Yayınlanma: 02.03.2025 - 10:56

Güncelleme: 02.03.2025 - 10:58

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalar sonucu, 176 tablet olmak üzere toplam 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Öte yandan olayla ilgili yakalanan şüpheli Y.Ç., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.