İzmir'de uyuşturucu baskını! 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi: 1 tutuklama

İzmir’de zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 176 tablet olmak üzere 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu baskını! 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi: 1 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 10:56

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalar sonucu, 176 tablet olmak üzere toplam 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Öte yandan olayla ilgili yakalanan şüpheli Y.Ç., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #uyuşturucu ticareti #uyuşturucu

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