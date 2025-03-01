Son Dakika... Engin-Dilan Polat çifti hakkında 'uyuşturucu' soruşturması: Gözaltı talimatı verildi

Yayınlanma: 01.03.2025 - 23:54

Güncelleme: 02.03.2025 - 00:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama suçlarından yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat ve Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat ile Hazal Erdoğan hakkında, 26 Şubat'ta sosyal medyada paylaştıkları videoda "uyuşturucu madde kullandıkları" iddiasıyla yapılan ihbarlar üzerine "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlattı.

GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Başsavcılıkça Dilan Polat, Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıkça ayrıca 4 şüphelinin gözaltına alınması için emniyete talimat verildi.