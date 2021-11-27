İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Evini uyuşturucu serasına çevirmiş
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda E.U. isimli şahsın evini uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı. Evde 13 kök skunk bitkisi, 1 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buca ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Buca Dumlupınar Mahallesi'ndeki ikamete baskın yapan ekipler evin uyuşturucu serası haline getirildiğini gördü.
İkamette bulunan E.U. gözaltına alınırken yapılan incelemelerde 13 kök skunk bitkisi, 1 kilogram skunk maddesi, 2 adet iklimlendirme çadırı ile havalandırma cihazı, 7 adet led ısıtıcı, 4 adet zaman ayarlı priz , 2 adet termometre, 2 adet havalandırma borusu, 2 adet ph ölçüm cihazı ve 32 litre sıvı gübre ele geçirildi.
Ekiplerin Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesi'nde yaptığı operasyonda ise B.A. ve Ö.K. isimli şahısların iş yerleri ve araçları arandı. Aramalarda yaklaşık 1 kilogram kristal olarak tabir edilen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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