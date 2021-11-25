Otogar'da uyuşturucu ile yakalanan oyuncu Cansu Ateş hakkında hapis istemi

25 Kasım 2021 Perşembe, 12:41

Oyuncu ve Best Model yarışmasına katılan manken Cansu Ateş, iddialara göre İstanbul Esenler Otogarı'nda polis çevirmesinde durduruldu.

Üstünde arama yapılan Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde uyuşturucu madde bulundu. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen oyuncu Ateş, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini ve bu nedenle madde aldığını söyledi.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Öncesinde de uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Ateş için savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlanarak 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

