İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 23:48

Güncelleme: 01.09.2023 - 23:48

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 35 kilo 67 gram skunk, 15 bin 318 sentetik ecza, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 153 bin lira ele geçirdi, K.G, G.S.D, S.G, B.G. ve H.Y'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.