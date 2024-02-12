İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:22
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
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İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle dün sabah saatlerinde geçici olarak durdurulan yolcu ve arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

Açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.


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