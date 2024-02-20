İzmir'de ‘Yandaş kayırmalı’ mülakata protesto
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) TCDD Taşımacılık bünyesindeki görevde yükselme sınavlarında tam puan yapan üyelerinin bile mülakatlarda elenmesine karşı İstanbul ve Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.
Sendika üyeleri yürüyüşlerini yarın Ankara’da tamamlayarak hukuksuzluğa ve ayrımcılığa karşı protesto gösterisi düzenlenecek. Yapılan basın açıklamasında, “Sendikamız üyeleri mülakatlarda elenirken, yandaş sendika üyelerine yüksek puan verilerek sınavlarda kazanmaları sağlanmıştır.
Kuruma zarar veren ve iş barışını bozan bu uygulamalar karşısında haklılığımız teyit edilmekle birlikte,TCDD yöneticilerinin hukuksuzluklarını ve ayrımcılıklarını sürdürdüklerini görmekteyiz. Bugüne kadar sessiz kalmadığımız gibi bundan sonra da sessiz kalmayacağız” dendi
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