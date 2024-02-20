İzmir'de ‘Yandaş kayırmalı’ mülakata protesto

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) TCDD Taşımacılık bünyesindeki görevde yükselme sınavlarında tam puan yapan üyelerinin bile mülakatlarda elenmesine karşı İstanbul ve Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 04:00
İzmir'de ‘Yandaş kayırmalı’ mülakata protesto
Abone Ol google-news

Sendika üyeleri yürüyüşlerini yarın Ankara’da tamamlayarak hukuksuzluğa ve ayrımcılığa karşı protesto gösterisi düzenlenecek. Yapılan basın açıklamasında, “Sendikamız üyeleri mülakatlarda elenirken, yandaş sendika üyelerine yüksek puan verilerek sınavlarda kazanmaları sağlanmıştır.

Kuruma zarar veren ve iş barışını bozan bu uygulamalar karşısında haklılığımız teyit edilmekle birlikte,TCDD yöneticilerinin hukuksuzluklarını ve ayrımcılıklarını sürdürdüklerini görmekteyiz. Bugüne kadar sessiz kalmadığımız gibi bundan sonra da sessiz kalmayacağız” dendi


Mülakat haberleri Protesto haberleri İzmir haberleri İstanbul-İzmir Otoyolu haberleri

İlgili Haberler

TCDD'den metro hattına verilen hasarla ilgili açıklama

TCDD'den metro hattına verilen hasarla ilgili açıklama
ASELSAN ile TCDD arasında 1,7 milyar liralık sözleşme imzalandı

ASELSAN ile TCDD arasında 1,7 milyar liralık sözleşme imzalandı
TCDD çalışanlarının cağ kebabı için yaktıkları ateş depoyu yaktı

TCDD çalışanlarının cağ kebabı için yaktıkları ateş depoyu yaktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!

CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!
Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda

Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda
Şahitliği İlber Ortaylı’ya düştü: Gerici Şevki Yılmaz düğün töreninde Cumhuriyetin kurucularına hakaret etti!

Şahitliği İlber Ortaylı’ya düştü: Gerici Şevki Yılmaz düğün töreninde Cumhuriyetin kurucularına hakaret etti!
Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.

Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.
DEM Partili Beştaş’tan, Murat Kurum’a ‘Kürtçe’ yanıtı

DEM Partili Beştaş’tan, Murat Kurum’a ‘Kürtçe’ yanıtı
Beşiktaş evinde hata yapmadı!

Beşiktaş evinde hata yapmadı!
DEM Partili Beştaş’tan, Murat Kurum’a ‘Kürtçe’ yanıtı

DEM Partili Beştaş’tan, Murat Kurum’a ‘Kürtçe’ yanıtı
Everton – Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Everton – Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?