ASELSAN ile TCDD arasında 1,7 milyar liralık sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ arasında Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Projesine yönelik toplam bedeli 1,7 milyar lira olan sözleşme imzalandı.

AA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 14:39
ASELSAN ile TCDD arasında 1,7 milyar liralık sözleşme imzalandı
Abone Ol google-news
Player Alanı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Projesi ile ilgili olarak toplam değeri 1 milyar 690 milyon 697 bin lira tutarında yeni bir sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar, 2026-2028 yıllarında gerçekleştirilecek.


ASELSAN' TCDD KAP

İlgili Haberler

ASELSAN'dan yurtdışına 65 milyon dolarlık satış

ASELSAN'dan yurtdışına 65 milyon dolarlık satış
TOBB açıkladı: Geçen yıl 25 bini aşkın şirket kapandı

TOBB açıkladı: Geçen yıl 25 bini aşkın şirket kapandı
KAP'a bildirildi... Sendikalar MESS'le anlaşmaya vardı

KAP'a bildirildi... Sendikalar MESS'le anlaşmaya vardı

En Çok Okunan Haberler