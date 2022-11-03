İzmir’de yapılan üst aramasında 123 sikke ele geçirildi

03 Kasım 2022 Perşembe, 15:06

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TOKİ Mahallesi'nde, Ö.Y.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edildikten sonra durdurulan Ö.Y.'ye yapılan üst aramasında, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen, 123 bronz ve gümüş sikke ele geçirildi.

Ö.Y. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserlerin, İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.