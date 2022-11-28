İzmir’de yaşayan İranlılar sokağa çıktı: İran'ın özgürlük feryadını duyun!

28 Kasım 2022 Pazartesi, 12:53

İzmir'de yaşayan yaklaşık 100 İran vatandaşı, ellerinde ülke bayraklarıyla Alsancak'taki Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelerek, 16 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayıp, kısa sürede tüm İran'a yayılan ve günlerdir süren protestolara destek verdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Destina Ratfard, kendilerinin herhangi bir siyasi, dini veya sosyal örgüte bağlı olmaksızın İran'da yaşananlara ses çıkarmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bizler din, dil, ırk, mezhep ayrımı olmaksızın demokrat ve özgür yaşamak istiyoruz. İran İslam Cumhuriyeti yıllardır din kisvesi altında her türlü yolsuzluk, baskı, ayrımcılık, işkence, katliam ve dehşete hüküm sürmekten vazgeçmiyor. Ülkemizde başlayan protestolar 70 günü aşkın bir süredir devam etmektedir. İran'ın özgür ve bağımsız bir medyasının olmaması nedeniyle dünya bu durumdan habersiz. İran rejimi inkar politikasını sürdürse de halkın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar acı gerçeği tüm çıplaklığı ile gözler önüne seriyor. Nihayet bu çabaların sonucunda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi İran'a araştırmacı heyet göndermek istemişse de, rejim yalanları ortaya çıkmasın diye buna izin vermiyor" dedi.

'TUTUKLU SAYISI 15 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI'

Ratfard, polisin, devrim muhafızlarının ve rejim güçlerinin protestoculara karşı orantısız güç kullandığını belirterek, "Öldürülen yüzlerce protestocu arasında 10 yaşındaki Pirfelek dahil 63 çocuk ve ergen bulunuyor. Yaralıların tedavisine izin verilmiyor. Tutuklu protestocuların sayısı 15 binin üzerine çıktı ve onları idam, kör etme gibi ağır cezalar bekliyor. Gazetecilerimiz, hekimlerimiz, aydınlarımız, sanatçılarımız tutuklu. Lütfen İran'ın özgürlük feryadını duyun" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından, İranlı kadınların rejim güçlerinin elinden kurtulmasını anlatan bir tiyatro oyunu oynandı. Ardından bir süre Farsça slogan atan grup, olaysız şekilde dağıldı.