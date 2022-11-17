İzmirli yatırımcı umutsuz!

17 Kasım 2022 Perşembe, 11:23

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından Gelecek için Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenlendi. İzQ İnovasyon Merkezi’nde organize edilen EGİAD Gelecek İçin Sürdürülebilirlik Zirvesi’ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam, İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Urhan katıldı.

Farklı başlıklarda 6 panel altında düzenlenen zirvenin açılış konuşmalarını EGlAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (IZTO) Yönelim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, CK Architecture Interiors Kurucusu Mimar Cem Kapancıoğlu yaptı.

YATIRIMCININ EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSEK

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, ‘İzmir Girişimcilik Endeksi Raporu'nu açıkladı. EGİAD ile İstanbul Ekonomik Araştırma tarafından ortak yürütülen girişimcilik konusundaki raporu okuyan Can Selçuki, “Yerleşik işletme sahiplerinin önemli çoğunluğu yüzde 75’i 35-64 yaş aralığında bulunurken erken aşama girişimcilerde bu oran yüzde 58 seviyesinde görülmektedir. Eğitim özelinde bir inceleme yapıldığında ise yerleşik işletme sahipleri içinde en yüksek yüzdeye sahip grup yüksekokul ve üzeri eğitim seviyesine sahiptir. En düşük yüzdeye sahip eğitim grubu ise ilkokul mezunlarından oluşmaktadır” dedi.

İŞ KURMAK GEÇEN YILA GÖRE DAHA ZOR

Rapora göre; her 10 katılımcıdan 8’i yeni bir iş kurmanın bir yıl öncesine kıyasla daha zor olduğunu düşündüğünü aktaran Selçuki, “İzmir’de iş kurmanın kolay olduğunu düşünenler örneklemin yüzde 26’sını oluşturuyor. Bir girişim faaliyetinde bulunma deneyimi olan katılımcılara finansmanı nereden sağladıkları sorulduğunda yüzde 47’lik bir oranla en sık verilen yanıtın öz kaynaklar olduğu gözlenmektedir. Yüzde 29 oranında katılımcı, finansmanını aile ve tanıdıklarından sağladığını söylerken yüzde 22 bankaya borçlandığını bildirmektedir” diye konuştu.

YENİ YATIRIMCI UMUTSUZ

Ekonomik krizden yatırımcının olumsuz etkilendiğini gözler önüne seren raporda ‘Önümüzdeki üç ay içerisinde İzmir’de iş kurmak için iyi fırsatlar olacak’ sorusuna yüzde 67’sinin olumsuz görüş bildirdiğini anlatan Can Selçuki, “İzmir’de iş kurmak için iyi fırsatlar olacağı yönünde görüş bildiren katılımcıların yüzde 35’i bunu yatırım bulma kolaylığına dayandırırken yüzde 28 ile ikinci sırada konumlanan yanıt ‘ihracat potansiyeli’ olmaktadır. Birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği bu soruda teşvik programları yanıtı yüzde 19, kültürel çeşitlilik ise yüzde 17 oranında katılımcı tarafından ifade edilmektedir” dedi.

BÜYÜME BEKLETİSİ DÜŞÜK

Rapora göre, mevcut iş sahiplerinin önemli bir çoğunluğu işlerinin geleceği ile ilgili karar alırken toplumsal ve çevresel sonuçları dikkate aldığını belirten Selçuki, “Gelecek 5 yıl içinde 6 veya daha fazla çalışan istihdam etmeyi planlayanların oranı iş sahiplerinin oranı ise yüzde 55. Katılımcıların çoğunluğu geçen yıla kıyasla işletmelerinin büyüme beklentisini düşük görmektedir. Büyüme beklentisini düşük olarak görenlerin oranı yerleşik işletme sahipleri arasında görece daha yüksektir. “Önümüzdeki altı ayda hizmet veya ürünlerimi satmak için dijital teknolojileri daha fazla kullanacağım” ifadesine katılım oranları incelendiğinde yüzde 48’in olumlu beyanda bulunduğu gözlenmektedir. Kullanılacak teknolojiler sorulduğunda katılımcıların yüzde 70 oranındaki önemli çoğunluğu bu soruya internet sitesi cevabını verirken yüzde 41’lik bir oranla ikinci sırada mobil uygulama yer almıştır” ifadelerini kullandı.