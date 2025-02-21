İzmir'de 'yoksulluk' intiharı: 'Mecburen kafama sıkmaya karar verdim'

İzmir’in Aliağa'da 52 yaşındaki Ç.T., geçim sıkıntısı nedeniyle intihar edeceğini belirten bir not bırakarak yaşamına son verdi.

İzmir'de 'yoksulluk' intiharı: 'Mecburen kafama sıkmaya karar verdim'
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:12

İzmir’in Aliağa ilçesinin Yalı Mahallesi’nde yaşayan 52 yaşındaki Ç.T., hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle bunalıma girerek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre; 20 Şubat gecesi saat 03.00 sıralarında intihar eden Ç.T. komşularına da not bıraktı.

Ç.T., yan ve alt komşusu ile apartman girişine not bıraktı. Notlardan birinde “Tarık abi intihar ettim. Her gün her şeye zam geliyor. Çalışmak için iş de bulamadım. Evi de satamadım. Mecburen pompalı tüfekle kafama sıkmaya karar verdim. Hoşçakalın" yazdığı görüldü.

"KOKU YAYILMASIN DİYE NOT BIRAKMIŞ"

Emniyet güçleri olay hakkında soruşturma başlattı. Yalı Mahallesi Muhtarı Erol Ertürk, “Yalnız yaşıyordu. Ekonomiden dolayı sinirleri bozuktu ama kimseye bir zararı yoktu, kendi halinde bir insandı. Sıkıntılı bir hayat yaşadığını ölünce öğrendik. İyi bir insandı, kendi yağıyla kavrulurdu komşuları içe kapanık biri diye tarif ederdi. Gece 2-3 gibi intihar etmiş. Komşuları ses duymuş ama yastık koymuş araya ondan çok ses duyulmamış. Koku da yayılmasın diye komşularına not bırakmış. Geçim sıkıntısından dolayı belediyeden ya da bakanlıktan sosyal yardım almıyordu, ufak bir geliri vardı. Onla geçiniyordu. Bize de bir başvuru yapmamıştı” diye konuştu.


Etiketler: #Aliağa #Yoksulluk #intihar

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