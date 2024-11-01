Uzmanlar açıkladı: İntiharların artış gösterdiği günler açıklandı

Yayınlanma: 01.11.2024 - 20:53

Güncelleme: 01.11.2024 - 20:53

Küresel bir araştırmaya göre intihar oranları haftanın ve yılın belirli günlerinde yükseliyor. Özellikle pazartesi günleri ve yılbaşı zamanı riskin arttığı gözlemleniyor. Çalışma, iş baskısı, tatil sonrası izolasyon gibi faktörlerin bu artışa etki edebileceğini öne sürüyor.

PAZARTESİ GÜNLERİ NEDEN RİSK ARTIYOR?

Araştırmaya göre, pazartesi günleri intihar oranları haftanın diğer günlerine göre daha yüksek. İş stresinin artması, hafta sonu sona erdiği için yaşanan psikolojik baskı, bu riski artırıyor olabilir. Uzmanlar, bu stresin özellikle yoğun iş hayatına sahip bireylerde daha etkili olduğunu belirtiyor.

TATİL SONRASI DEPRESYON VE İNTİHAR ORANI

Tatil sezonunun bitişi ve yılın başında yaşanan izolasyon hissi de intihar oranlarını etkileyen diğer faktörler arasında. Özellikle yılbaşı dönemi, sosyal bağların zayıflaması ve yalnızlık hissi ile birleştiğinde bireyler üzerinde daha büyük bir yük oluşturuyor. Bu nedenle, yılbaşı zamanı intihar riski daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

DÜNYA GENELİNDE DEĞİŞKEN SONUÇLAR

Araştırma, farklı ülkelerde intihar oranlarının değişkenlik gösterdiğini ortaya koydu. Bölgesel kültürel ve sosyal farklılıklar, iş stresi ve tatil alışkanlıkları gibi faktörlerin, intihar oranlarının gün ve dönemlere göre değişiklik göstermesinde etkili olduğu düşünülüyor.