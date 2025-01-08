Profesörden ailelere çağrı: 'Artan intiharlar ve madde kullanımına dikkat'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:23

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:23

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son dönemde özellikle gençler arasında artan madde kullanımı ve intihar vakalarına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Özkaya, acil servislere yapılan başvuruların son günlerde ciddi şekilde arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Sadece yetişkinlerde değil, özellikle gençlerde sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanımında artış görüyoruz. Bu maddeler, kişilere günlük sıkıntılardan hızlı ve anlık bir kaçış sunuyormuş gibi görünebilir. Ancak toplumda maddi ve manevi sıkıntılar arttıkça, bu maddelere yasa dışı yollarla ulaşmak da kolaylaşıyor. Temelde yatan sorunlar çözülmediği için madde kullanımı miktarı artıyor, bu da bir kısır döngüye yol açarak ölüme kadar giden sonuçlar doğurabiliyor."





Özkaya, gençlerde artan intihar vakalarının madde kullanımıyla bağlantılı olabileceğini ifade ederek, şu uyarıda bulundu:



"Günlük yaşamın zorluklarından kurtulmak isteyen gençler, zararlı maddelere yöneliyor. Bu maddeler, kişilik düzenlerini bozuyor ve sonunda kişi hem kendine hem de çevresine zarar verebilecek noktaya geliyor. Özellikle ortaöğretim ve üniversitede çocukları olan ailelere çağrımız şudur: Eğer evinizde maddi veya manevi çatışma yaşanıyorsa ve çocuklarınızla iletişim kurmakta zorlanıyorsanız, mutlaka madde kullanımı konusunda uyanık olun ve profesyonel destek alın."







Prof. Dr. Özkaya, yasal sigara ve alkol fiyatlarındaki artışın yasa dışı maddelere yönelimi artırdığını belirtti:



"Yasal ürünlerin pahalılaşması, yasa dışı ve içeriği bilinmeyen maddelere yönelimi teşvik ediyor. Bu durum, toplumda kontrolsüz ve çaresiz bağımlıların sayısını artırıyor. Bunun sonucunda, haberlerde her gün gördüğümüz ahlak dışı davranışlar ve çevreye zarar verme olayları yaşanıyor."