İzmir'de yolcu minibüsü alev alev yandı
İzmir'in Konak ilçesinde bir yolcu minibüsü alevler içinde kalarak yandı. Olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.
Konak’ın Gürçeşme Mahallesi’nde yurttaşlar korku dolu dakikalar yaşadı. Sabah saat 09.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi'nde Buca-Gıda Çarşısı seferi yapan 35 M 8822 plakalı yolcu minibüsünden bir anda dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanları gören minibüs şoförü, aracı sağa çekti ve yolcuları tahliye etti. Aracın tesisat kısmından çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye, alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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