İzmir'de Zafer Bayramı kutlamaları başladı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:13

Güncelleme: 30.08.2024 - 13:13

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenlerle başladı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan ile siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Meydandaki program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi çelenkleri anıta bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

TEBRİKAT TÖRENİ YAPILDI

Başkan Dr. Cemil Tugay, çelenk sunma töreninin ardından İzmir Valiliği'nde düzenlenen tebrikat törenine katılarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ege Ordusu Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, siyasi partilerin milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri ve kent protokolüyle bayramlaştı.

YURTTAŞLARI SELAMLADILAR

İzmir Valiliği'ndeki tebrikat töreninin ardından, program Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yurttaşların ve törene katılanların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da okundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, geçit töreninin ardından sona erdi.