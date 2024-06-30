Yayınlanma: 30.06.2024 - 18:56

Güncelleme: 30.06.2024 - 18:56

İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor





İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.





Alınan bilgiye göre, Boynuyoğun Mahallesi'nde tarihi Tire Ali Baba Türbesi'nin de içinde bulunduğu zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.





İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.





Havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.