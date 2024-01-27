İzmir'deki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı: 2 hafta boyunca sürecek...

Yayınlanma: 27.01.2024 - 09:13

Güncelleme: 27.01.2024 - 09:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Menderes'e 5.42 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Menderes ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından depremi değerlendirdi.

Ercan'ın ifadeleri şöyle:

"Kuşadası Pamucak Körfezi kuzeyinde 08.19’de M5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunun ana deprem olduğu kanısındayım. Artçılar 2 hafta sönümlenerek sürecektir. Bir iki gün içinde M4 büyüklüğünde bir artçı gelebilir. Bu büyüklükte deprem bu bölgede yıkıcı değildir. Sorun yok."