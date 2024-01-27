Son dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı. İzmir açıklarında yaşanan depremin, çevre illerde de hissedildiği belirtildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur" açıklamasında bulundu. AFAD ise, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 08.19 sıralarında merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliğinin 8,51 kilometre olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2024
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.42 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2024-01-27
Saat:08:19:19 TSİ
Enlem:37.96694 N
Boylam:27.13056 E
Derinlik:8.51 km
Detay:https://t.co/lvm2UIFWwZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
VALİ'DEN AÇIKLAMA!
İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur" ifadesini kullandı.
Aydın Valisi Yakup Canbolat ise, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor" dedi.
AFAD: "SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
AFAD'dan yapılan açıklamada da, şu bilgiler paylaşıldı:
"Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
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