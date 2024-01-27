Son dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem!

Yayınlanma: 27.01.2024 - 08:45

Güncelleme: 27.01.2024 - 09:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 08.19 sıralarında merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliğinin 8,51 kilometre olduğu kaydedildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA!

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur" ifadesini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ise, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor" dedi.

AFAD: "SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

AFAD'dan yapılan açıklamada da, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."